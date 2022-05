Stage de catamaran 13.5

Stage de catamaran 13.5, 22 août 2022, . Stage de catamaran 13.5

2022-08-22 – 2022-08-26 En solo ou en double, un bateau stable et rapide pour des premières sensations de glisse. Entre 10 et 15 ans.

Matinée de 9h30 à 12h30 ou Après-midi de 14h à 17h En solo ou en double, un bateau stable et rapide pour des premières sensations de glisse. Entre 10 et 15 ans.

Matinée de 9h30 à 12h30 ou Après-midi de 14h à 17h dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville