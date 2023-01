Stage de carnet de voyage Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage de carnet de voyage Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 14h00 à 18h00

. payant Tarif selon QF Les carnets de voyages sont des objets personnels et uniques qui permettent de retranscrire des moments de vie. Ce stage autour de la peinture aquarelle aura pour objectif de réaliser plusieurs études autour des éléments naturels comme le ciel, la mer et ainsi vous permettre d’effectuer une première composition autour d’un paysage. Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.animactisce.org/stage/1007/16-carnet-de-voyage-samedi-21-janv.-de-14h-a-18h.htm?centre=10 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.animactisce.org/stage/1007/16-carnet-de-voyage-samedi-21-janv.-de-14h-a-18h.htm?centre=10

