Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher, Cher Stage de canoë-kayak Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Cher

Stage de canoë-kayak Châteauneuf-sur-Cher, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Châteauneuf-sur-Cher. Stage de canoë-kayak 2021-07-19 14:30:00 – 2021-07-23 17:30:00

Châteauneuf-sur-Cher Cher 85 EUR 85 Le choix entre juillet et août pour ce stage qui risque d’afficher vite complet! alors dépêchez-vous d’inscrire votre ou vos enfants En juillet ou en août, un stage de canoë kayak mais pas que… : stand up paddle, jeux, divertissements pour les enfants de 8 à 15 ans.

Informations et inscriptions sur le site de Châteauneuf Pagaie Aventure cpa.contact@orange.fr +33 6 11 08 28 80 http://www.chateauneufpagaieaventure.org/ En juillet ou en août, un stage de canoë kayak mais pas que… : stand up paddle, jeux, divertissements pour les enfants de 8 à 15 ans.

Informations et inscriptions sur le site de Châteauneuf Pagaie Aventure Le choix entre juillet et août pour ce stage qui risque d’afficher vite complet! alors dépêchez-vous d’inscrire votre ou vos enfants stade d’eaux vives

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteauneuf-sur-Cher Adresse Ville Châteauneuf-sur-Cher lieuville 46.85727#2.31727