Stage de cannage avec les ATP Marmande Marmande, 27 novembre 2021, Marmande.

Stage de cannage avec les ATP Marmande Marmande

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 17:00:00

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Lot-et-Garonne

30 30 EUR A l’Ecole de Coussan de 10h à 17h. Pause repas sur place.

– Marie Emelianoff, cultivatrice d’osier et créatrice en vannerie a suivi une formation à l’Ecole Nationale de Vannerie et vient de s’installer à Tonneins. Elle a animé avec beaucoup de succès trois stages début d’année 2020 à l’Ostau.

– Marie nous fera faire un panier. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à vous inscrire.

Osier fourni par ATP. Porter son sécateur, un tablier, un tournevis plat et un couteau opinel.

– Les stagiaires emporteront leur réalisation.

– Participation aux frais : Membres de l’association 30 € – Autres: 35 €.

– Inscriptions au 07 82 52 83 47.

+33 7 82 52 83 47

