Stage intensif tous niveaux, 3 jours n• Du lundi 11 au mercredi 13 juillet de 10h à 13h au Port du Collet n• Du lundi 1 au mercredi 3 août de 10h à 13h au Port du Collet nTarif : 180€ (160€ étudiants) /séance, matériel compris Stage Kana tous niveaux n• Jeudi 4 août de 10h à 13h au Port du Collet nTarif : 60€ (55€ étudiants) /séance, matériel compris YOKA WATASE n Je pratique la calligraphie depuis l'âge de 7 ans. Mon ambition, à travers cette discipline, est d'être capable de donner une sensation de continuité, voire d'infini, en utilisant le rythme du geste et du trait. J'éprouve une grande joie de pouvoir partager, en France, cette passion qui m'accompagne depuis mon enfance au Japon. Participez à un stage de calligraphie japonaise avec Yoko Watase. yokocalligraphie@gmail.com https://yokowataseshodo.blogspot.com/

