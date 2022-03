Stage de bronze Château de la Mothe Persac par Abdou Gandéma Château de la Mothe 86320 Persac Persac Catégories d’évènement: Persac

Le stage aura lieu du 2 au 6 Juin au Chateau de la Mothe 86320 Persac Pendant 5 Jours, les 10 stagiaires, se forment aux techniques ancestrales de fonte du bronze grâce au savoir faire de Abdou Gandéma . Chaque stagiaire repart, à la fin du stage, avec les ou les bronzes qu’il/elle aura réalisé. Les organisateurs se chargent de mettre en place les éléments nécéssaires au bon déroulement , Abdou procure le creuset, toutes les étapes de la cuison…..,mais les stagiares devront venir avec 3 kilos environ de laiton ou d’étain, de plomb, cuivre …. et de petits outils pour modeler la cire . Le stage a lieu sous le Tivoli dans le parc du chateau de la Mothe mis graciesement à disposition par les propriétaires.

la participation au stage est de 300 € pour les 5 jours le gite et le couvert doivent être trouvés par les stagiaires

Abdou Gandéma est un maitre bronzier burkinabé qui vient, depuis plusieurs années, au château de la Mothe transmettre son savoir à 10 stagiaires débutante/s ou confirmé/es Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

