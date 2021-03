Queaux En Plein Virage / Maison d'Art et du Terroir Queaux, Vienne Stage de bronze avec Issaka Dermé [rattrapage de mai 2020] En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

—————————— ### En partenariat avec « Les Amis de Kindi » **Issaka Dermé** a exposé _**En Plein Virage**_ de novembre 2019 à janvier 2020. Vu la réussite de l’exposition et l’aventure humaine qu’elle a engendrée, nous avons décidé de nous revoir et de vous impliquer, vous qui avez été séduits par son travail. Tout cela pour dire que le week-end de l’ascension, Issaka viendra animer un stage de bronze à la cire perdue. Sculpteur de grand talent, Issaka fait découvrir aux participants cet art qu’il maîtrise à la perfection : façonnage de la pièce en cire d’abeille, fabrication du moule de potée, cuisson, décirage et enfin, la finition consistant dans l’ébardage et le polissage réalisés à la meuleuse, à la lime, puis à la main.

L’association des Amis de Kindi est issue du partenariat Nord-Sud entre le collège Camille-Guérin de Vouneuil et le collège de Kindi au Burkina Faso. L’association a pour objectifs de soutenir des projets de développement et de favoriser les rencontres interculturelles, les bénéfices de ses actions sont en faveur de la population de Kindi. Pour voir ou revoir des images de l’expo :

