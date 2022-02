Stage de broderie La Maison des Familles Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Stage de broderie

La Maison des Familles, le samedi 5 mars 2022

09:30

Le stage de cette année s’intéressera à la technique du Hardanger. La broderie Hardanger est une broderie à points comptés et motifs découpés. Elle vient de Norvège, de la région de Hardanger. Une broderie ajourée faite à partir de dessins originaux. (ps : n’oubliez pas d’apporter votre repas pour le midi )

25 € pour non adhérents, 20€ pour adhérents + prévoir 10€ pour le kit de fourniture

La Maison des Familles
2 allée Joseph Gémain 35000 RENNES
Rennes

Dates et horaires de début et de fin:

2022-03-05 09:30 - 17:00

2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T17:00:00

