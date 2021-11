Morlaix Morlaix 29600, Morlaix Stage de breton (Tan Miz Du) Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Morlaix

Stage de breton (Tan Miz Du) Morlaix, 13 novembre 2021, Morlaix. Stage de breton (Tan Miz Du) Morlaix

2021-11-13 – 2021-11-13

Morlaix 29600 Animé par Marc Kerrain Pour bretonnants, semi_ confirmés et confirmés.

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix klt@wanadoo.fr +33 2 98 63 98 79 http://www.klt.bzh/ Animé par Marc Kerrain Pour bretonnants, semi_ confirmés et confirmés.

Aux éditions Skol Vreizh à Morlaix Morlaix

