Somme Domart-en-Ponthieu Un stage de brassage amateur ça vous dit ? Voici les dates de stage pour 2023 : – Samedi 24 juin 203 Déroulement du stage (de 8h30 à 17h) :

– Présentation Théorique

– Choix d’une recette

– Préparation des ingrédients

– Fabrication de la bière

– Repas sur place et dégustation de bière (compris dans le forfait) Tarifs :

– 200 euros pour 1 personne réalisant un brassin seul

– 250 euros pour 2 personnes réalisant le brassin ensemble

Ce tarif comprend la réalisation d’un brassin de 20 litres (soit 60 bouteilles de 33cl), le repas, la dégustation.

L’embouteillage aura lieu 4 semaines aprés le stage, vous pouvez y participer si vous le souhaitez. (Ce qui vous permettra de repartir directement avec vos bouteilles).

Sinon, les bouteilles sont à récupérer 5 semaines aprés le stage, directement à la Brasserie. En cas d’envoi des frais de port seront à prévoir. Les places sont limitées, vous pouvez acheter le bon directement sur : https://shop.brasseriedelasomme.fr/shop/goodies

Une fois le bon commandé, ils vous recontacterons par email.

Sinon n’hésitez pas à les contacter par email ou téléphone pour toute question. salut@brasseriedelasomme.fr +33 3 22 54 07 23 Domart-en-Ponthieu

