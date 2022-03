Stage de branles de la vallée d’Ossau Salle des fêtes,Saint-Maurin (47)

Salle des fêtes, Saint-Maurin (47), le samedi 14 mai à 10:00

Pour danseurs non débutants – Accueil à Saint-Maurin (Chateau abbatial) à partir de 9h30 – Déroulement du stage depuis 10h jusqu’à 17 ou 18h – Pause à 12h et repas sorti du panier de chacun – Possibilité de repas le soir avant le bal à Puymirol : reservation obligatoire Passeuse de danses depuis 20 ans à Culturas d’Oc, Claudine Delille baigne dans la culture béarnaise depuis des années. Elle propose le matin l’apprentissage de diverses formes de branles en chaîne en s’appuyant sur des “chants à répondre”. En 2ème partie, Claudine propose des formes plus modernes de branle en couple accompagnés par Franck Ferrero. Contact: 06 74 80 81 76 ou foyerrural47.stmaurin@gmail.com *source : événement [Stage de branles de la vallée d’Ossau](https://agendatrad.org/e/35890) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€ ou 20€ tarif réduit

