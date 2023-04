Stage de boxe éducative Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage de boxe éducative Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Tarif : 24€ + 5€ lors de la première inscription à l’association Développement de la vitesse, de l’endurance, de la souplesse et de l’élasticité. La boxe éducative initie aux différentes techniques. La boxe éducative inspire le respect, elle est une forme de pratique ouverte à toutes et à tous. Elle se différencie de la boxe amateur et professionnelle sur deux exigences fondamentales : ne pas nuire à son adversaire et être sanctionné pour tout comportement non respectueux. C’est un excellent moyen de s’initier à la pratique de la boxe. Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-boxe-educative-hiver 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-boxe-educative-hiver

CRL10

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Jean Verdier Adresse 11 rue de Lancry Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Jean Verdier Paris

Centre Paris Anim' Jean Verdier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de boxe éducative Centre Paris Anim’ Jean Verdier 2023-04-24 was last modified: by Stage de boxe éducative Centre Paris Anim’ Jean Verdier Centre Paris Anim' Jean Verdier 24 avril 2023 Centre Paris Anim' Jean Verdier Paris Paris

Paris Paris