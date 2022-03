STAGE DE BOULEVARD Antibéa Théâtre, 11 avril 2022, Antibes.

STAGE DE BOULEVARD

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Antibéa Théâtre

Si vous êtes élève de primaire ou de collège venez vous moquer gentiment le lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 avril de 10H00 à 12H30 ! Pour faire claquer les portes, nous utiliserons les mots de Georges Feydeau. Votre mission, si vous l’acceptez sera d’étudier une galerie de personnages archétypaux, puis de déceler en eux l’émotion derrière l’exagération, le subtile sous la caricature, le touchant à l’arrière du ridicule. Pour cela, il vous faudra découvrir : Quels sont les rêves d’Yvonne mis à part son flacon de Rose-Coty ? Quelles sont les ambitions de Lucien à l’exception d’aller au bal des Quatʼ Zʼarts et payer le tapissier ? Quels sont les projets d’Edouard à part se lancer dans Paris ? Lucile et Viviane ont-elles d’autres souhaits que de trouver un époux ? Que ferait Marceline si elle n’était pas dans l’ombre de sa sœur Lucette ? À quoi se destinerait Bois d’Enghien s’il était libéré de son Vaudeville ? Que fera Maggy maintenant qu’elle a traversé la Manche ? Que se passerait-il si Pontagnac n’était pas pris dans tant de quiproquos ? Et les personnages des monologues ? Celui “des célèbres” pourrait-il devenir une star ? L’homme économe aurait-il la possibilité de faire un autre usage de son argent ? Que deviendrait Monsieur de Couacanlaire s’il n’était pas ténor ? Et si le « potache » était mieux dirigé, peut-être pourrait-il faire des succès ? Et que dire de celui qui n’aimait pas les monologues ? Ne pourrait-il se réconcilier avec en venant les dire au théâtre Antibéa ? Si vous voulez les réponses à ces questions, venez participer au stage de Boulevard. Teaser stage de boulevard : [https://www.youtube.com/watch?v=49yXSt86FK8](https://www.youtube.com/watch?v=49yXSt86FK8) Rendez-vous le 11 avril entre rire et émotions. Bien à vous, Ruth Querio Marcadal

Le montant est de 80€ et 60€ pour les élèves Antibéa

« Autour de Georges Feydeau »

Antibéa Théâtre 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes Antibes Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T12:30:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T12:30:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:30:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T12:30:00