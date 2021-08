Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes île de France, Paris Stage de Body Fit Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de Body Fit Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes, 7 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 10 septembre 2021 :

mardi, vendredi de 12h30 à 13h30

payant

Pour bien commencer l’année ! Pour bien commencer l’année nous vous proposons deux séances d’1h de Body Fit le mardi 7 et le vendredi 10 septembre de 12h30 à 13h30. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (53m) 4 : Saint-Germain-des-Près (339m)

Contact :Centre Pars Anim’ Richard Wright carennes@actisce.org http://www.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-rue-de-Rennes-190214624336980/ 0143541658 carennes@actisce.org Animations -> Stage Sport;Étudiants

Date complète :

2021-09-07T12:30:00+02:00_2021-09-07T13:30:00+02:00;2021-09-10T12:30:00+02:00_2021-09-10T13:30:00+02:00

Body Fit

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Adresse 76 bis rue de Rennes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris