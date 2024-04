Stage de Blues au Château Luçay-le-Libre, vendredi 3 mai 2024.

Stage de Blues au Château Luçay-le-Libre Indre

Stage de Blues du Vendredi 3 Mai au Dimanche 5 Mai 2024, animé par Didier Durandy au Château du Coudray.

La méthode proposée s’adresse aux personnes ayant acquis quelques notions de musique classique dans le passé, et qui ont envie de s’amuser en jouant, plutôt qu’apprendre des morceaux par coeur.

Vous apprendrez les grilles simples du Blues.

A la fin de cet atelier, vous aurez acquis un rythme solide et

suffisamment d’harmonies pour continuer de progresser par vous-même.

Le stage se déroule au Château du Coudray. Repas sur place. Logement possible sur place. Réservations avant le 26 avril 2024 par email christinaburrus@gmail.com 120120 120 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-05

Château du Coudray

Luçay-le-Libre 36150 Indre Centre-Val de Loire christinaburrus@gmail.com

L’événement Stage de Blues au Château Luçay-le-Libre a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Champs d’Amour