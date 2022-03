Stage de beach Sambo Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Stage de beach Sambo Houlgate, 21 mai 2022, Houlgate. Route de la vallée Centre Sportif de Normandie

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Envie de découvrir un nouveau sport ? Venez vous initier à cet art martial, mélangeant le judo, la boxe ou encore la lutte. À partir de 5 ans.

