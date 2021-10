Paris Centre Paris Anim' Jemmapes île de France, Paris STAGE DE BARRE AU SOL Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

STAGE DE BARRE AU SOL Centre Paris Anim’ Jemmapes, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 21h

Animé par Carolina Boselli. Eveil corporel, affinement de la silhouette et circulation des énergies Ce travail au sol (sans barre) s’adresse à un public mixte et de tout âge ; il s’adapte également aux personnes n’ayant jamais pratiqué de danse. Il permet de garantir un maintien corporel par la sollicitation en profondeur des muscles et de se réaffirmer par la concentration. Les enchaînements, progressifs et rythmés par des musiques variées, vous seront une source de dynamisme et de vitalité. Les figures empruntent aux danses contemporaine ou classique, à la kinesio-danse, au yoga et à l’analyse du mouvement… Un stage proposé aux adultes, dès 16 ans. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes Paris 75010

7 : Château-Landon (405m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (443m)

Contact :Centre Paris Anim’ Jemmapes 0148033322 info-ej@crl10.net http://www.crl10.net 0148033322 info-ej@crl10.net Animations -> Stage Sport

Date complète :

2021-10-25T19:00:00+02:00_2021-10-25T21:00:00+02:00;2021-10-26T19:00:00+02:00_2021-10-26T21:00:00+02:00;2021-10-27T19:00:00+02:00_2021-10-27T21:00:00+02:00;2021-10-28T19:00:00+02:00_2021-10-28T21:00:00+02:00;2021-10-29T19:00:00+02:00_2021-10-29T21:00:00+02:00

