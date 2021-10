Paris Paris-Ateliers Vaiduc des Arts île de France, Paris Stage de BANDE DESSINÉE Paris-Ateliers Vaiduc des Arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Réalisation d’une bande dessinée en leporello Le leporello est un livre qui est plié au lieu d’être relié. Les pages se juxtaposent les unes aux autres, ce qui lui vaut aussi le nom de livre accordéon. Ce stage propose de réaliser une courte bande dessinée sur le principe du leporello. Vous imaginerez une histoire qui se déroulera dans un décor unique réalisé sur une bande de papier. Ce paysage panoramique sera plié en autant de fois qu’il y aura d’images prévu pour l’histoire. Vous dessinerez ensuite un ou plusieurs personnages qui réaliseront différentes actions dans ce décor unique. Le stage se découpera ainsi : Journée 1 : explication du principe du leporello, recherche d’une idée, découpage des actions (8, 12 ou 14 selon les histoires), recherches graphiques des personnages et du paysage. Journée 2 : dessin d’un paysage sur une bande de papier, dessin des personnages et des éléments du décor jouant dans l’histoire. Journée 3 : réalisation technique – encrage Journée 4 : mise en couleur à l’encre colorée ou aquarelle, mise en couleur et pliage. Si le temps le permet, la réalisation d’une couverture pourra être réalisée. Animations -> Stage Paris-Ateliers Vaiduc des Arts 35 avenue Daumesnil Paris 75004

