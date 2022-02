Stage de balafon Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38)

Cet instrument de percussion originaire du Mali est souvent répresenté comme l’ancêtre du xylophone. Un stage chargé de rythme et douceur en compagnie de Lamine. *source : événement [Stage de balafon](https://agendatrad.org/e/35194) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€

avec Lamine Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38) 45, Avenue de Paviot Centre des Cultures du Monde Voiron, 38500 Voiron, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00

