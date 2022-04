STAGE DE BACHATA ET SOIRÉE LATINE Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: 44250

Paimbœuf

STAGE DE BACHATA ET SOIRÉE LATINE Paimbœuf, 23 juillet 2022, Paimbœuf. STAGE DE BACHATA ET SOIRÉE LATINE avenue des Frères Lumière Jade Bowling Paimbœuf

2022-07-23 20:00:00 – 2022-07-23 02:00:00 avenue des Frères Lumière Jade Bowling

Paimbœuf 44250 20h-21h : stage de Bachata évolutif 21h -22h: stage de Bachata inter-avancés 22h -2h : Soirée Latino (Salsa, Bachata, Kizomba) 20h-21h : stage de Bachata évolutif 21h -22h: stage de Bachata inter-avancés 22h -2h : Soirée Latino (Salsa, Bachata, Kizomba) avenue des Frères Lumière Jade Bowling Paimbœuf

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: 44250, Paimbœuf Autres Lieu Paimbœuf Adresse avenue des Frères Lumière Jade Bowling Ville Paimbœuf lieuville avenue des Frères Lumière Jade Bowling Paimbœuf Departement 44250

Paimbœuf Paimbœuf 44250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimboeuf/

STAGE DE BACHATA ET SOIRÉE LATINE Paimbœuf 2022-07-23 was last modified: by STAGE DE BACHATA ET SOIRÉE LATINE Paimbœuf Paimbœuf 23 juillet 2022 44250 Paimboeuf

Paimbœuf 44250