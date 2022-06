Stage de Ba Duan Jin avec Tiphaine Breillot

Stage de Ba Duan Jin avec Tiphaine Breillot, 11 juin 2022, . Stage de Ba Duan Jin avec Tiphaine Breillot

2022-06-11 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-11 12:30:00 12:30:00 Les bā duan jin ou 8 pièces de Brocart.

Stage accessible aux débutants et aux confirmés. dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville