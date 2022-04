Stage de 5 jours > “Emaux de cendres de plantes”

Stage de 5 jours > “Emaux de cendres de plantes”, 18 juillet 2022, . Stage de 5 jours > “Emaux de cendres de plantes”

2022-07-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-22 17:00:00 17:00:00 Christine Bruckner vous apprend à fabriquer vos propres émaux haute température à partir de cendres de plantes et de matières premières locales. Ce stage s’adresse à un public ayant déjà des connaissances en matière de céramique. Sur réservation.

Tarif : 460 € / personne.

Inscription au 06 89 43 71 24 ou christine.bruckner@dbmail.com. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants. Christine Bruckner vous apprend à fabriquer vos propres émaux haute température à partir de cendres de plantes et de matières premières locales. Ce stage s’adresse à un public ayant déjà des connaissances en matière de céramique. Sur réservation… Christine Bruckner vous apprend à fabriquer vos propres émaux haute température à partir de cendres de plantes et de matières premières locales. Ce stage s’adresse à un public ayant déjà des connaissances en matière de céramique. Sur réservation.

Tarif : 460 € / personne.

Inscription au 06 89 43 71 24 ou christine.bruckner@dbmail.com. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville