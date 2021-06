Sèvres sevres Hauts-de-Seine, Sèvres Stage de 5 demi-journées : initiation à la couleur juillet COMPLET sevres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

stage « initiation a la couleur » ——————————- (5 demi-journées) : ——————- ### – cercle chromatique ### – couleur chaude / couleur froide ### – complementaires ### – liens isolants / liens integrants ### – valeurs, teinte, ton ### – psychologie des couleurs * exercice pratiques en application de la theorie * materiel fourni

Sur inscription (nombre de participants limité). 250 €, acompte 60€ à l’inscription (remboursable en cas Covid)

