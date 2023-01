STAGE DE 4H FABRICATION DE COUTEAU La Roche-Neuville La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville

Mayenne La Roche-Neuville EUR 210 450 Adapté à tout public, il convient à tous les profils ! Minutie et « gros œuvre » au programme. Pendant 4h devenez un véritable maître coutelier et fabriquez votre version personnalisée de notre couteau pliant « L’Anjou ». L’utilisation de la scie à ruban et la préparation du manche (perçage et fraisage) vous permettront de créer un objet unique qui vous ressemble et de repartir avec ! –> Découverte de la métallurgie et de la mécanique des couteaux –> Assemblage des pièces métallique (déjà conçues) dont la lame en acier inoxydable* –> Rivetage des différentes pièces manuellement –> Choix des manches dans une large sélection de bois provenant de l’Anjou –> Découpe à la scie à ruban –> Perçage et fraisage des axes des vis du manche –> Assemblage du manche –> Façonnage à la ponceuse à bande –> Finition ponçage manuel –> Huile de lin pour protéger et faire briller le manche –> Affûtage –> La dernière étape, découpe du menu de l’apéro ! Il vous faudra environ 4h pour réaliser votre couteau (en fonction de votre habileté manuelle). *Nous vous offrons aussi la possibilité de travailler sur une lame Damas ! (sur commande) Nos sessions sont prévues pour 4 personnes maximum (sauf pour les groupes famille ou entreprise). Vous souhaitez offrir une carte cadeau ? Elle vous sera envoyée par mail et pourra être imprimée (vous avez toujours la possibilité de personnaliser votre carte cadeau, seul le code est important pour la réservation). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi passer en boutique, nous vous imprimerons alors le bon cadeau avant de le mettre dans une jolie boîte ! Tarifs : 210€ pour une personne / 320€ pour 2 personnes / 400€ pour 3 personnes / 450€ pour 4 personnes / + sur devis Plongez dans les prémices de la fabrication d’un couteau ! neuville.coutellerie@gmail.com http://www.coutellerie-maine-anjou.fr/ SAINT-SULPICE La coutellerie du Maine Anjou La Roche-Neuville

