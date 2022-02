Stage de 4 jours > “Initiation ou perfectionnement au tournage” Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Stage de 4 jours > “Initiation ou perfectionnement au tournage” Ger, 31 octobre 2022, Ger. Stage de 4 jours > “Initiation ou perfectionnement au tournage” Le Placître 3 Rue du Musée Ger

2022-10-31 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-03 17:00:00 17:00:00 Le Placître 3 Rue du Musée

Ger Manche Ger Laure Zurcher vous invite à vous initier ou vous perfectionner à la technique du tournage. Sur réservation.

Tarif : 250 € / personne.

