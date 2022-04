Stage de 4 jours > “Initiation ou perfectionnement au tournage”

2022-09-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-22 17:00:00 17:00:00 Laure Zurcher vous invite à vous initier ou vous perfectionner à la technique du tournage. Sur réservation.

Tarif : 250 € / personne.

Inscription au 06 61 38 22 96 ou laure.z29@gmail.com.

