Stage de 3 jours > « Initiation au modelage et au tournage » Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Manche

Stage de 3 jours > « Initiation au modelage et au tournage » Ger, 11 novembre 2022, Ger. Stage de 3 jours > « Initiation au modelage et au tournage » Le Placître 3 Rue du Musée Ger

2022-11-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-13 17:00:00 17:00:00 Le Placître 3 Rue du Musée

Ger Manche Ger Stéphanie Debarle du Comptoir céramique à Domfront vous initie aux techniques de modelage (au colombin et à la plaque) et au tournage. Sur réservation.

Tarif : 150 € / personne.

Inscription au 06 28 42 86 38 ou bonjour@lecomptoirceramique.com. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants. Stéphanie Debarle du Comptoir céramique à Domfront vous initie aux techniques de modelage (au colombin et à la plaque) et au tournage. Sur réservation.

Tarif : 150 € / personne.

Inscription au 06 28 42 86 38 ou bonjour@lecomptoirceramique.com. Le… musee.ger@manche.fr +33 2 33 79 35 36 https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-N.aspx Stéphanie Debarle du Comptoir céramique à Domfront vous initie aux techniques de modelage (au colombin et à la plaque) et au tournage. Sur réservation.

Tarif : 150 € / personne.

Inscription au 06 28 42 86 38 ou bonjour@lecomptoirceramique.com. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants. Le Placître 3 Rue du Musée Ger

dernière mise à jour : 2022-01-19 par Réseau Sites et Musées

Détails Catégories d’évènement: Ger, Manche Autres Lieu Ger Adresse Le Placître 3 Rue du Musée Ville Ger lieuville Le Placître 3 Rue du Musée Ger Departement Manche

Ger Ger Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ger/

Stage de 3 jours > « Initiation au modelage et au tournage » Ger 2022-11-11 was last modified: by Stage de 3 jours > « Initiation au modelage et au tournage » Ger Ger 11 novembre 2022 Ger manche

Ger Manche