Stage de 3 jours > “Initiation au modelage et au tournage”

2022-07-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-13 17:00:00 17:00:00 Stéphanie Debarle du Comptoir céramique à Domfront vous initie aux techniques de modelage (au colombin et à la plaque) et au tournage. Sur réservation.

Tarif : 150 € / personne.

Inscription au 06 28 42 86 38 ou bonjour@lecomptoirceramique.com.

