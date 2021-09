Le malesherbois Atelier-Musée de l'Imprimerie Le Malesherbois Stage de 3 jours en linogravure – Affiche manga ! Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Pour les vacances de la Toussaint, l’AMI vous propose de créer une affichette A4 en linogravure… sur le thème des mangas! Faites revivre vos personnages préférés, du dessin à la gravure en taille d’épargne* jusqu’à l’impression! Pendant ces trois jours, vous aurez l’occasion d’approcher les différentes techniques de gravure, réaliser les illustrations inspirées de vos mangas favoris, écrire et graver le texte de votre affiche et découvrir les possibilités artistiques offertes par l’impression! Tout le matériel est compris, vous pouvez apporter votre modèle si vous le souhaitez. Ce stage se déroule sur trois matinées, de 9h30 à 12h. Il est à destination d’un public d’enfants de 8 à 12 ans. Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

2021-10-26T09:30:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T12:00:00

