Stage de 2 jours > “Kokedama, kusamono et leurs contenants céramiques”

Stage de 2 jours > “Kokedama, kusamono et leurs contenants céramiques”, 18 juin 2022, . Stage de 2 jours > “Kokedama, kusamono et leurs contenants céramiques”

2022-06-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19 17:00:00 17:00:00 Sabine Muller vous propose une initiation à ces arts floraux japonais des plantes de compagnie : en pots ou en boules de mousse, apprentissage des règles de compositions traditionnelles et de fabrication de leurs supports en céramique. Sur réservation.

Tarif : 120 € / personne.

Inscription au 06 28 25 43 13 ou sabuller@outlook.fr. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants. Sabine Muller vous propose une initiation à ces arts floraux japonais des plantes de compagnie : en pots ou en boules de mousse, apprentissage des règles de compositions traditionnelles et de fabrication de leurs supports en céramique. Sur… Sabine Muller vous propose une initiation à ces arts floraux japonais des plantes de compagnie : en pots ou en boules de mousse, apprentissage des règles de compositions traditionnelles et de fabrication de leurs supports en céramique. Sur réservation.

Tarif : 120 € / personne.

Inscription au 06 28 25 43 13 ou sabuller@outlook.fr. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville