STAGE DE 2 JOURS FABRICATION DE COUTEAU / AFFÛTAGE / RÉMOULAGE / FORMATION EN AFFÛTAGE La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville

Mayenne

STAGE DE 2 JOURS FABRICATION DE COUTEAU / AFFÛTAGE / RÉMOULAGE / FORMATION EN AFFÛTAGE La Roche-Neuville, 3 mars 2023, La Roche-Neuville . STAGE DE 2 JOURS FABRICATION DE COUTEAU / AFFÛTAGE / RÉMOULAGE / FORMATION EN AFFÛTAGE Chemin de Halage Sud La Coutellerie du Maine Saint-Sulpice La Roche-Neuville Mayenne La Coutellerie du Maine Chemin de Halage Sud

2023-03-03 – 2023-03-04

La Coutellerie du Maine Chemin de Halage Sud

La Roche-Neuville

Mayenne EUR 600 Haute-Savoie Dessinez, Découpez, Meulez, Perçez… Concevez votre propre couteau droit ! Vous aurez aussi la possibilité de fabriquer notre couteau l’Anjou grand pliant. Vous aurez la responsabilité de fabriquer la lame, nous nous chargeons des autres pièces (platines, ressort et entretoise) ! Que vous le souhaitiez pour la cuisine, pour la table, la chasse, le casse-croûte… imaginez et confectionnez votre propre outil tranchant. Faites de votre futur compagnon, un modèle unique en choisissant votre acier (inoxydable ou non) parmi une dizaine de nuances différentes. Imaginez la forme de votre couteau en fonction de l’utilisation que vous lui réservez (Acier damassé possible avec un supplément. Entre 10 et 50€ le cm. Pour l’acier Damassé, merci de passer commande au moins un mois avant votre stage). Poussez encore plus loin la personnalisation de votre couteau avec 2 essences de bois choisies sur place et ajoutez-y un rivet mosaïque ou un guillochage ! Le couchage et les repas du midi sont compris dans la formule. Les repas du midi sont pris à l’atelier (merci d’indiquer vos préférences alimentaires s’il y en a au moment de la réservation). Pour le soir, un restaurant se trouve à 50m de l’atelier. Il est possible de réserver une chambre pour la veille du stage et le soir suivant le stage (en supplément). Début du stage à 8h30 et fin vers 18h pour les 2 jours. Tarifs : 650€ pour une personne / 1000€ pour 2 personnes / 1200€ pour 3 personnes. (Hors lame Damas et matériaux précieux pour le manche). Vivez l’expérience à fond avec notre stage de fabrication de couteau sur 2 jours ! La Coutellerie du Maine Chemin de Halage Sud La Roche-Neuville

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville, Mayenne Autres Lieu La Roche-Neuville Saint-Sulpice Adresse La Roche-Neuville Mayenne La Coutellerie du Maine Chemin de Halage Sud Ville La Roche-Neuville lieuville La Coutellerie du Maine Chemin de Halage Sud La Roche-Neuville Departement Mayenne

La Roche-Neuville Saint-Sulpice La Roche-Neuville Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-neuville/

STAGE DE 2 JOURS FABRICATION DE COUTEAU / AFFÛTAGE / RÉMOULAGE / FORMATION EN AFFÛTAGE La Roche-Neuville 2023-03-03 was last modified: by STAGE DE 2 JOURS FABRICATION DE COUTEAU / AFFÛTAGE / RÉMOULAGE / FORMATION EN AFFÛTAGE La Roche-Neuville La Roche-Neuville Saint-Sulpice 3 mars 2023 Chemin de Halage Sud La Coutellerie du Maine Saint-Sulpice La Roche-Neuville Mayenne La Roche-Neuville mayenne

La Roche-Neuville Mayenne