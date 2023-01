STAGE DE 1 JOURNEE FABRICATION DE COUTEAU La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’Évènement: La Roche-Neuville

Mayenne

STAGE DE 1 JOURNEE FABRICATION DE COUTEAU La Roche-Neuville, 21 janvier 2023

2023-01-21 – 2023-01-21

Saint-Sulpice Ecluse de Neuville

La Roche-Neuville

Mayenne EUR 400 600 Pendant 1 journée vivez l’expérience d’un maître coutelier ! En compagnie d’Antoine, fabriquez votre couteau et ajustez les différents morceaux du manche pour une finition optimale. Allez encore plus loin dans la personnalisation de votre couteau en décorant les platines grâce au guillochage ! (décors à la lime…). Vous placerez aussi un rivet mosaïque pour rajouter LA subtilité. Enfin, vous enduirez le manche avec de l’huile de lin pour protéger le bois avant de finir par l’affûtage. Vous n’aurez plus qu’à rentrer chez vous avec pour l’exposer fièrement à la vue de tous ! Et pour encore plus de plaisir, le repas du midi est compris dans la formule, l’occasion pour vous de partager avec nous lors d’un moment convivial ! Tarifs : 400€ pour une personne / 550€ pour 2 personnes / 600€ pour 3 personnes. (Hors lame Damas et matériaux précieux pour le manche). Plongez dans la fabrication d’un couteau ! neuville.coutellerie@gmail.com +33 2 72 88 12 81 http://www.coutellerie-maine-anjou.fr/ Saint-Sulpice Ecluse de Neuville La Roche-Neuville

