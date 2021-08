Stage d’Ayurvéda et Yoga Bellême, 1 octobre 2021, Bellême.

Stage d’Ayurvéda et Yoga 2021-10-01 – 2021-10-03

Bellême Orne Bellême

Stage Ayurvéda & Yoga du 1er au 3 octobre – Bellême

Ateliers, conférences, et mises en pratique ponctueront ces 3 jours de stage intensif pour

comprendre les grands principes de l’Ayurvéda, identifier sa constitution ayurvédique et apprendre à l’équilibrer par son alimentation, son hygiène de vie, la routine quotidienne, et les pratiques de yoga et méditation.

Animé par Delphine Corbin et Michel Dachaud, praticiens ayurvédiques spécialisés dans les pratiques du corps, de l’esprit et dans l’alimentation.

Programme :

Vendredi 1er octobre après-midi : Atelier et conférence « Découvrir l’Ayurvéda et identifier son ou ses dosha.s »

Samedi 2 octobre matin : Atelier cuisine « Équilibrer les doshas avec la cuisine ayurvédique »

Samedi 2 octobre après-midi : Atelier et conférence « Adapter son hygiène de vie et sa routine quotidienne selon les doshas »

Dimanche 3 octobre matin : Atelier « Adapter sa pratique de yoga et méditation selon les doshas »

Chaque jour, des pratiques de yoga, méditation et/ou relaxation seront proposées matin et soir.

Des supports écrits seront remis à la fin du stage afin de pouvoir être autonome et acteur de sa santé dans sa vie de tous les jours.

Tarif :

En pension complète : 450 €

Sont inclus : la pension complète en chambre double, les repas (végétarien), les frais d’enseignement et d’animation, les supports écrits.

Ne sont pas inclus : les frais de transport.

Places limitées à 8 personnes.

Possibilité d’assister à 1 ou plusieurs ateliers sans la pension complète et sans l’hébergement (60€ la demi journée + 10€ par repas)

+33 6 37 71 74 15 https://www.yogaclinique.fr/2021/08/11/stage-ayurveda-yoga-du-1-au-3-octobre-2021/

dernière mise à jour : 2021-08-25 par CdC des Collines du Perche Normand