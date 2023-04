Stage d’avril 2023 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage d’avril 2023 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans. payant Comédie musicale : 94€ Initiation Robotique : 58€ Les stages de vacances d’avril sont ouverts ! Pendant les vacances, vous aurez le choix entre art et sciences : devenez un.e comédien.ne de Broadway ou initiez vous à la robotique ! Du lundi 24 au vendredi 28 avril, vous aurez le choix entre deux stages : Comédie Musicale Devenez un.e comédien.ne de Broadway le temps d’une semaine de stage !

Vous aurez le choix entre de la danse, du chant, du théâtre et même de la régie spectacle (son et lumières).

Un spectacle est prévu à l’issu du stage, le vendredi 28 avril à 18h30.

De 9h30 à 17h30

(Prévoir le repas du midi)

Semaine en journée complète : 94€*

* 0€ de frais de matériel inclus

*Prix usager Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-usagers.

Initiation Robotique Durant ce stage, découvrez la programmation Arduino et les Algorithmes.

De 13h30 à 17h30

Semaine en journée complète : 58€* * 0€ de frais de matériel inclus

*Prix usager Espace Beaujon. Rajout de 10€ pour les non-usagers. Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/ 01 53 53 06 99 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/238674568750416?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/238674568750416?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://ebeaujon.org/jeunesse/stages-vacances/

© Espace Beaujon Stage avril 2023 – Espace Beaujon

