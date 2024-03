Stage d’autodéfense féministe « Ge Peux » femmes* adultes Autre lieu Genève, samedi 8 juin 2024.

Stage d’autodéfense féministe « Ge Peux » femmes* adultes Stage d’autodéfense féministe selon la méthode Fem Do Chi 8 juin – 30 novembre, les samedis Autre lieu CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T09:30:00+02:00 – 2024-06-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-11-30T09:30:00+01:00 – 2024-11-30T17:30:00+01:00

La méthode Fem Do Chi est une méthode d’autodéfense physique, verbale et mentale qui s’adresse à toutes les femmes* quels que soient l’âge et la condition physique. Elle permet d’acquérir des outils abordables et concrets pour augmenter sa sécurité au quotidien et se sentir plus légitime à poser des limites.

Se sentir légitime et en confiance dans l’espace public est un droit non négociable, et ce, à tout âge. La journée est en mixité choisie sans homme cisgenre et comprend la présentation de techniques physiques et verbales pour faire baisser la violence autour de soi.

Le stage alterne entre des moments de discussion et des mises en situations réalistes. La transmission d’informations sur les aspects juridiques et les démarches possibles en cas d’agression sera aussi abordée.

15.- CHF, inscriptions : https://viol-secours.ch/agenda/

Pour toute question ou demande de renseignement complémentaire, nous contacter à l’adresse : autodefense@viol-secours.ch

Réservé aux habitante-x-s de la Ville de Genève, soutenu par le service Agenda21 – Ville durable de la Ville de Genève dans le cadre de la campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville » .

* désigne toute personne assignée femme à la naissance ou se reconnaissant dans cette identité de genre (dès 16 ans).

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.viol-secours.ch/agenda »}] [{« link »: « https://viol-secours.ch/agenda/ »}, {« link »: « mailto:autodefense@viol-secours.ch »}]

Viol-Secours