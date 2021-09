Stage d’autodéfense Fem Do Chi pour femmes (dès 16 ans) Salle du Faubourg, 2 octobre 2021, Genève.

du samedi 2 octobre au samedi 27 novembre à Salle du Faubourg

La méthode Fem Do Chi (la voie de l’énergie des femmes) est enseignée par des femmes pour les femmes et les adolescentexs. Nous prenons en compte l’éducation spécifique reçue en tant que femme. Vous y découvrirez des outils abordables et concrets pour augmenter votre sécurité dans votre quotidien et vous sentir plus légitimes à poser des limites. Le stage s’articule autour des axes suivants: – des techniques physiques, sans distinction d’âge et sans entraînement particulier – des techniques verbales qui permettent de faire baisser la violence autour de soi – l’augmentation de la confiance en soi pour mieux se faire respecter, limiter les risques d’être choisie comme cible de violence et se reconstruire – des analyses et des discussions autour de la spécificité des agressions : la majorité des agressions (souvent à caractère sexuel) sont commises par des proches – informations sur le réseau d’aide et les démarches en cas d’agression

CHF 15.-

Dans le cadre de la campagne zéro sexisme, nous proposons des ateliers d’autodéfense d’une journée selon la méthode Fem Do Chi pour toute habitante de Ge ville (1201–> 1209) à un petit prix de 15.-

Salle du Faubourg Rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève Genève



