Stage d’ateliers chorégraphiques, 14 août 2022, .

Stage d’ateliers chorégraphiques



2022-08-14 – 2022-08-15

Ateliers pendants lesquels nous inventerons des mouvements et des séquences chorégraphiques tous ensemble afin d’aboutir à une interprétation sensible et personnelle de grands tubes de la chanson française. Tarifs: 1 chanson=25€. 2 chansons=48€. 3 chansons=70€

Ateliers pendants lesquels nous inventerons des mouvements et des séquences chorégraphiques tous ensemble afin d’aboutir à une interprétation sensible et personnelle de grands tubes de la chanson française. Tarifs: 1 chanson=25€. 2 chansons=48€. 3 chansons=70€

+33 6 82 14 48 39

Ateliers pendants lesquels nous inventerons des mouvements et des séquences chorégraphiques tous ensemble afin d’aboutir à une interprétation sensible et personnelle de grands tubes de la chanson française. Tarifs: 1 chanson=25€. 2 chansons=48€. 3 chansons=70€

Libre de droit

dernière mise à jour : 2022-07-08 par