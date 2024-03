Stage d’astronaute : objectif Mars : Euro Space Center Eurospace Libin, samedi 6 avril 2024.

Stage d’astronaute : objectif Mars : Euro Space Center dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 – 10 avril Eurospace

Début : 2024-04-06T08:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-10T00:00:00+02:00 – 2024-04-10T18:00:00+02:00

Une nouvelle aventure commence à l’Euro Space Center. Nous partons à la conquête de Mars. Monte à bord de notre capsule spatial, saute d’un satellite géostationnaire autours de Mars et pilote ta capsule jusqu’à la surface !!! Pendant cinq jours, tu deviendras un pionnier de l’espace. Astronaute, astronomie, construction de fusées, robotique, satellites : tu choisis ta spécialisation et relève les défis liés à l’exploration des planètes tout en découvrant les joies de Bruxelles. Es-tu prêt(e) à suivre les pas de Thomas Pesquet ?

Eurospace Transinne Libin Transinne Neufchâteau Luxembourg [{« type »: « email », « value »: « infos@cesl.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cesl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}]

