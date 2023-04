Stage d’arts plastiques tout niveaux Centre Paris Anim’ Clavel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage d’arts plastiques tout niveaux Centre Paris Anim’ Clavel, 3 mai 2023, Paris. Du mercredi 03 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. payant 2,40 euros de l’heure, inscription obligatoire à l’accueil du Centre Paris Anim’ Clavel Stage d’Arts Plastiques, initiation à la peinture à l’encre de Chine. Venez nombreux découvrir nos stages de printemps durant la deuxième semaine des vacances au Centre Paris Anim’ Clavel ! Tu as envie de progresser en dessin ? Alors l’arts plastiques c’est fait pour toi ! Grâce à cette technique tu apprendras à libérer ton trait et découvrir ton style graphique auprès d’autres futurs petits artistes ! Infos Pratiques Stage d’arts plastique qui aura lieu du Mercredi 3 au Vendredi 5 mai 2023 au Centre Paris Anim’ Clavel de 10h00 à 11h30 à destination d’un public d’enfants et d’adolescents de 7 ans à 12 ans. Centre Paris Anim’ Clavel 24bis rue Clavel 75019 Paris Contact : 0142408778 clavel@ligueparis.org

