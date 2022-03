Stage d’arts plastiques pour les 6/10 ans : la linogravure Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du lundi 11 avril au mercredi 13 avril à Centre socioculturel Loire-Divatte

Aurélia vous propose de vous initier à la linogravure, au tampon ou au monotype… et autres techniques d’impression. Recherche et création d’un dessin préparatoire puis gravure sur la plaque de lino. Sur le thème de la Nature (oiseaux, insectes et plantes, feuilles…).

Tarif selon le quotient familial (de 6,30 à 57,12 €) + adhésion 6 € – inscription jusqu’au 2 avril.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T12:30:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T12:30:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:30:00

