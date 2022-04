Stage d’arts plastiques : Peindre grand comme moi ! 3/5 ans Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Catégories d’évènement: Finistère

Plogastel-Saint-Germain Finistère Plogastel-Saint-Germain Dessiner sur un grand papier avec un grand pinceau, étaler la peinture, projeter l’encre, frotter le pastel et le fusain…Une aventure colorée, un bain de graphisme en taille XXL !

Stage animé par François GOUJON bonjour@ceapc.com +33 2 98 66 51 31 http://www.ceapc.com/ Dessiner sur un grand papier avec un grand pinceau, étaler la peinture, projeter l’encre, frotter le pastel et le fusain…Une aventure colorée, un bain de graphisme en taille XXL !

