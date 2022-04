STAGE D’ARTS PLASTIQUES PARENTS & ENFANTS Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne EUR 40 40 Les Ateliers d’Amandine vous proposent un stage parents enfants le samedi 14 mai de 14h à 17h. Vous y découvrirez ensemble la gravure. tarif : 40 €

Les ateliers d'Amandine : découvrir une technique, aborder la théorie, expérimenter, produire… +33 6 63 23 11 48

