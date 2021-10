Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Finistère, Plonéour-Lanvern Stage d’arts plastiques – Jeune public Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Stage d’arts plastiques – Jeune public Plonéour-Lanvern, 25 octobre 2021, Plonéour-Lanvern. Stage d’arts plastiques – Jeune public 2021-10-25 – 2021-10-26 Maison des Associations 8 Rue Jules Ferry

Plonéour-Lanvern Finistère “Zébra sait danser”

Animatrice : Julia Saarikoski

Contenu : Pochoir. Nous allons composer un animal dansant à l’aide de formes coupées et d’objets sur un

support, puis peindre ou colorier autour des formes fixées. Il restera la silhouette de l’animal à découvrir…

Matériel : une feuille plastique ou cartonnée, de la peinture, des objets du quotidien…

Public : enfants de 4 à 6 ans

Nombre de places : 8

