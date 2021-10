Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Finistère, Plogastel-Saint-Germain Stage d’arts plastiques- Jeune public Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Catégories d’évènement: Finistère

Plogastel-Saint-Germain

Stage d’arts plastiques- Jeune public Plogastel-Saint-Germain, 25 octobre 2021, Plogastel-Saint-Germain. Stage d’arts plastiques- Jeune public 2021-10-25 10:00:00 – 2021-10-26 12:00:00 L’Atelier CEAPC Centre Ker Héol

Plogastel-Saint-Germain Finistère Plogastel-Saint-Germain Atelier “art et récupération” (Objets de récupération collés sur bois, peinture et graphisme) pour les 6-10 ans avec François GOUJON. bonjour@ceapc.com +33 2 98 66 51 31 Atelier “art et récupération” (Objets de récupération collés sur bois, peinture et graphisme) pour les 6-10 ans avec François GOUJON. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

