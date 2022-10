Stage d’arts plastiques – Jeune public – 7 ans et plus

2022-10-26



2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-27 17:00:00 Animateur : Eric Josa

Contenu : Observer, comprendre et respecter l’environnement grâce à une pratique des Arts plastiques sous la forme d’exercices en lien avec la nature.

Public : enfants de 7 ans et plus, sur réservation

Nombre de places : 8

L’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrit est inférieur à 5.

PRÉVOIR DE VIEUX VÊTEMENTS !!! dernière mise à jour : 2022-10-07 par

