Finistre Animateur : Eric Josa

Contenu : Observer, comprendre et respecter l’environnement grâce à une pratique des Arts plastiques sous la forme d’exercices en lien avec la nature.

Public : enfants de 4 à 6 ans, sur réservation

Nombre de places : 8

L’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrit est inférieur à 5.

PRÉVOIR DE VIEUX VÊTEMENTS !!! contact@dihun.fr +33 2 98 87 68 41 http://www.dihun.fr/stages/arts-plastiques-4-a-6-ans/ Maison des Associations 8 Rue Jules Ferry Plonéour-Lanvern

