2022-05-10 – 2022-05-10 Les Ateliers d’Amandine vous proposent un stage de 3 sessions de 2 heures à destination des enfants/ados. Ces sessions auront lieu les 3, 10 et 17 mai de 17h à 19h Au programme, le flipbook pour découvrir l’animation. Tarif : 50 €

Les ateliers d'Amandine : découvrir une technique, aborder la théorie, expérimenter, produire…

