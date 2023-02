Stage d’arts plastiques et découverte de soi – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Stage d'arts plastiques et découverte de soi – Atelier O Pigmentée
2023-02-21

Horaire : 15:00 17:30

Gratuit : non Règlements en ligne, sur place en chèque, espèce et CB. Paiement en ligne (30 euros par séance de 2h30) atelierbullesdeliberte@gmail.com06 58 90 11 19 Public : Enfants dès 6 ans, ados et adultes. Animé par Bulles de liberté. Public : Enfants dès 6 ans, ados et adultes. 2 ateliers à la carte aux vacances Février : Mardi 21 février 2023 – 15h00-17H30 Mercredi 22 février 2023 – 15h00-17H30 Ateliers de connaissance de soi à travers l’art plastique, pour enfants et adultes.Objectif : ” Libérer son potentiel créatif” – A travers une palette d’outils artistiques, les enfants viendront expérimenter le plaisir de créer : peindre, dessiner, coller, imaginer, rêver… tout en apprenant à mieux se connaître ! en co-animation avec Delphine, coach professionnelle en relations humaines, et Véronique, artiste en arts visuels. Au plaisir de co-créer avec vos enfants et vous-même.Groupe de 6 à 10 enfants Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Centre-ville Nantes 44000

