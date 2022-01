Stage d’arts plastiques 3/5 ans Plogastel-Saint-Germain, 14 février 2022, Plogastel-Saint-Germain.

Stage d’arts plastiques 3/5 ans Rue de Briscoul Atelier Ceapc Plogastel-Saint-Germain

2022-02-14 11:00:00 – 2022-02-15 12:00:00 Rue de Briscoul Atelier Ceapc

Plogastel-Saint-Germain Finistère Plogastel-Saint-Germain

Animé par Emmanuelle Zitte

« Durant ces séances, je proposerai un prolongement des sensations, émotions et ressentis, ainsi que l’observation de techniques et médiums à partir d’un album jeunesse. Rencontrer un album au même titre qu’une œuvre…

Affuter son œil, découvrir les moyens utilisés par l’artiste, aller à la rencontre de l’histoire et des personnages… Les sens seront mis au services du développement et de la créativité »

Cette proposition commune sera adaptée à chacune de ces tranches d’âge.

Inscription en ligne : www.ceapc.com

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

À partir de 12 ans passe sanitaire obligatoire pour accéder aux stages.

Public : 3/5 ans

bonjour@ceapc.com +33 2 98 66 51 31 http://www.ceapc.com/

