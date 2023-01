Stage d’art plastique Bougarber, 13 février 2023, Bougarber Bougarber.

Stage d’art plastique

Rue du Stade Salle des associations Bougarber Pyrénées-Atlantiques Salle des associations Rue du Stade

2023-02-13 10:00:00 – 2023-02-18 16:00:00

Salle des associations Rue du Stade

Bougarber

Pyrénées-Atlantiques

Bougarber

EUR 13 35 Avec ces stages, chaque enfant peut vivre son expérience avec des contenus adaptés.

Pour les plus jeunes est proposé un programme d’expériences et d’éveil artistique à partager avec son enfant ( peinture propre, tempêtes de couleur, peinture masquée, cabane de tissu, jeux de lumières). Une séance ou toutes, voilà peut-être une occasion d’allier plaisir et créativité autour de différentes techniques : dessin, peinture, sculpture, gravure…

– de 2 à 5 ans: vendredi 13 et mardi 14 de 10h à 11h

– de 4 à 6 ans: mercredi 15, vendredi 16 et samedi 17 de 10h à 11h30

– de 7 à 13 ans : du lundi au vendredi de 14h à18h

Avec ces stages, chaque enfant peut vivre son expérience avec des contenus adaptés.

Pour les plus jeunes est proposé un programme d’expériences et d’éveil artistique à partager avec son enfant ( peinture propre, tempêtes de couleur, peinture masquée, cabane de tissu, jeux de lumières). Une séance ou toutes, voilà peut-être une occasion d’allier plaisir et créativité autour de différentes techniques : dessin, peinture, sculpture, gravure…

– de 2 à 5 ans: vendredi 13 et mardi 14 de 10h à 11h

– de 4 à 6 ans: mercredi 15, vendredi 16 et samedi 17 de 10h à 11h30

– de 7 à 13 ans : du lundi au vendredi de 14h à18h

+33 6 17 98 61 69

fusain

Salle des associations Rue du Stade Bougarber

dernière mise à jour : 2023-01-24 par